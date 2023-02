Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 10:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BUON GIOVEDI’ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA UN INCIDENTE è LA CUSA DI INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULRE TRA LA CASSIA BIS E LO SVINCOLO CASSIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO BREVI ATTESE TRA PORTOINACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO PER TRAFFICO INTENSO POI PER LAVORI CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA ALL ALTEZZA DEL BIVIO CON CASTEL NUOVO DI PORTO RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI è IN PROGRAMMA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO CON POSSIBILIRITARDI O CANCELNI DI ALCUNE CORSE MENTRE DOMANI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN FASCIA ORARIO 8:30 17 PER POI RIPRENDERE DALLE 20 FINO A FINE ...