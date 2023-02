Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA VERSO IL RACCORDO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO CONSUETE CODE PER TRAFFICO IN ENTRATA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA DAL QUADRANTE DI VIA MARCO SIMONE AL RACCORDO SEMPRE DAL RACCORDO ALTRE CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE A SUD SI RALLENTA SULLA VI APONTINA DA CASTELNO FINO A CATSEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO LINEA ALTA VELOCITA ...