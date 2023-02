Vi fareste operare da un chirurgo no merito ?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il celebre claim che inchiodò Nixon, “comprereste un’auto usata…”, la sinistra parolaia se l’è proprio dimenticato. Ma almeno in America, quando hanno finito di parlare, pensano a Nixon: e assumono i meritevoli. Punto. Da noi, invece, tutti a elogiare l’ennesimo sciapo compitino di studentessa per l’inaugurazione dell’anno accademico. A Padova. Tema: iluccide e noi soffriamo tanto. “Siamo stanchi di piangere i nostri coetanei”. D’accordo, anche noi. “Sentiamo il peso di aspettative asfissianti che non tengono in considerazione il bisogno umano di procedere con i propri tempi, nei propri modi”. A dire il vero, il bisogno dell’università, e di chi dovrà attingere ai laureati, è di rispettare i tempi e passare gli esami nel modo migliore. “Ci viene insegnato che fermarsi significa deludere le aspettative”. No, significa solo che ti laurei tardi o male, fatti tuoi. ...