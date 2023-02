Verona-Roma | Tommasi | «Tanti ricordi di questa partita La bellezza del calcio sta nel sovvertire i pronostici»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Damiano, ora Sindaco die prima ex calciatore; ha parlato a L’Arena della sfida che l’ha visto protagonista in gialloblù e poi con laDamiano, ora Sindaco die prima ex calciatore, ha parlato a L’Arena della sfida che l’ha visto protagonista in gialloblù e poi con la. Le sue dichiarazioni: «. Seguo spesso le partite allo stadio Bentegodi. Setti sta soffrendo per la situazione, non era abituato a trovarsi in fondo alla classifica. Ma oggi non è facile affrontare il, sa pressare e difendersi: la differenza c’è, ma ladelsta nel». L'articolo ...