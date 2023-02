Verona-Rigopiano | solo andata | Feniello in bici per chiedere giustizia in nome del fratello Stefano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“. In ricordo di”. Recita così, lo slogan sul giubbotto che Andreadi, una delle vittime della tragedia dell’hotelche il 18 gennaio del 2017 venne travolto da una slavina a Farindola, provocando 29 morti e 11 sopravvissuti, indosserà nella maratona inche avrà inizio il 18 febbraio partendo dalla sua casa dicon arrivo il 23 febbraio a. “Un gesto simbolico pere verità per mioe le altre vittime di quell’hotel”– racconta Andrea, che giungerà sulle macerie del ...

2017 - Ore 16,47: l'hotelviene investito da una valanga che lo seppellisce: solo 11 persone si salvano, i morti sono 29 , vittime di leggerezze nella realizzazione dell'opera (su cui ...Oggi per la prima volta in aula, dopo oltre due anni di processo, sono stati fatti tutti i nomi delle vittime della tragedia die mostrati anche i loro volti. E' stata il sostituto procuratore Anna Benigni durante la sua requisitoria a colmare la lacuna, causata dalla formula processuale del rito abbreviato, durante ...

Verona-Rigopiano, solo andata: Feniello in bici per chiedere ... anteprima24.it

Albanella. Cordino cerca casa Voce di Strada

Turchia, aiuti veronesi pronti a partire L'Arena

Blackout – Vite sospese: le location della fiction Viaggiamo

I 29 morti nella tragedia di Rigopiano, il processo riparte dalla perizia Today.it

«Verona-Rigopiano solo andata, perchè Stefano non è mai tornato». Così, lo slogan sul giubbotto che Andrea Feniello di Valva, fratello di Stefano, una delle vittime della tragedia dell’hotel Rigopiano ...Una pedalata che, come spiega Andrea Feniello, rappresenta – “un gesto simbolico per chiedere verità e giustizia" ...