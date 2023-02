Leggi su internazionale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) C’è un corpo estraneo nel santuario dell’amore? Un parassita o un sabotatore? Se c’è, mandalo via. C’è un mostro che brontola in cantina, in soffitta o nell’armadio? Dagli da mangiare pasta frolla per biscotti imbevuta nel valium.... Leggi