Venticinquesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

... allo Stadio 'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani - , il Pisa affronterà il Venezia nell'anticipo delladel campionato di Serie B 2022 - 2023; calcio di inizio alle ore 20.Ritorno da ex al Barbera per Fabio Grosso con il Frosinone, derby umbro al Curi, Bari - Cagliari profuma di ...

Serie B, Cittadella-Reggina: le 5 curiosità da non perdere della 25°giornata PadovaOggi

Cittadella-Reggina, i numeri dell'arbitro Di Bello: quarto incrocio con gli amaranto TuttoReggina.com

Cittadella, Giraudo: "Non vedo l'ora di giocare contro la Reggina" Footballnews24.it

Serie D, il Gozzano vince il recupero della ventiseiesima giornata Spezia Sportale

Serie D, girone A: Ecco le reti della vittoria di ieri pomeriggio del Gozzano sul campo del Fossano [VIDEO] Tuttocampo

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Cittadella-Reggina, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, in programma sabato 18 febbraio, ore 14, sarà diretta dall'arbitro internazionale Marco Di ...