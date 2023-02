Ve la prendete coi migranti Quello è Soumahoro Sallusti zittisce Schlein

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ellyprosegue la sua corsa verso la segreteria del Partito Democratico, non senza qualche inciampo. Durante il programma “DiMartedì” su La7, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna ha spiegato quale tipo di sinistra ha in mente ma sono state scintille con il direttore di “Libero”, Alessandro, che in passato le vergò un identikit al vetriolo.ha toccato il tema dell'immigrazione: “L'unico modo in cui la destra ha stabilito il modo di venire regolarmente in Italia è con la pessima legge Bossi-Fini. C'è una grande ipocrisia, la destra se la prende sempre con iirregolari e mai con chi li impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende. Attenzione, perché è molto facile così!”. Come servire un gol a porta vuota: “Guardi cheè ...