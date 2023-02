Vaccini Covid | sms segreti con Mr Pfizer | denunciata l’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dunque, pare che persino Ursula von der Leyen, insieme all’intera Commissione europea, si trovi alle prese con una sorta di long, ma non quello di cui si straparla sin dall’inizio di una sporca faccenda virale ancora tutta da decodificare. In realtà ci riferiamo agli strascichi giudiziari di una vicenda assai oscura, legata ad alcune trattative rimaste segrete tra la presidentissima tedesca e l’amministratore delegato della, Albert Bourla. Tanto che il più influente quotidiano liberal degli Stati Uniti, il New York Times, ha querelato l’intera Commissione europea per non aver reso pubblici un fitto scambio di Sms che, secondo il giornale americano “potrebbero contenere informazioni sugli accordi per l’acquisto di dosi di vaccino anti-: cosa che, finora, non era stata fatta.” Ne dà notizia, in un pezzo pubblicato su ...