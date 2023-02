Usa | sparatoria in centro commerciale | 1 morto e 3 feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in unaavvenuta alCielo Vista Mall di El Paso,in Texas, Stati Uniti. La polizia ha preso in custodia due uomini, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine. Il capo degli agenti Peter Pacillas ha affermato che il Cielo Vista Mall rimarrà chiuso fino a quando le autorità non completeranno le indagini. "Il pericolo è passato", ha detto Pacillas.