Usa | Saif al-Adel è il nuovo capo di al-Qaeda

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dipartimento di Stato Usa ha affermato che il 62enne egizianoal-di è ildi Al-, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell’Egitto,appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell’11 settembre, rende noto il Dipartimento di Stato Usa. “La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: illeader de facto di al-al-, ha sede in Iran”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. Il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato martedì afferma che l’opinione prevalente degli Stati membri è chesia ora il leader del ...