Uomini e Donne | scatta il bacio appassionato | pubblico ammutolito | non ci sperava più nessuno

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella puntata didel 16 febbraio 2023 troveremo un clima ancora bollente, baci sotto il piumone, liti scatenate dalla gelosia e confessioni dei tronisti sulle loro future scelte. Come si destreggerà Maria De Filippi tra i corteggiatori classici e i tronisti? L’atmosfera negli studi Mediaset è molto tesa,si aspettava il litigio tra Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sfociato quasi in rissa. Ma andiamo con ordine, Ida Platano ritornerà in studio con Alessandro Vicinanza, prima di accedere, però, Riccardo metterà in atto una messa in scena provocatoria con cui chiederà alla redazione di dargli dei pop- corn che consumerà mentre viene mandato in onda il video che racconta dei due. Purtroppo, però, Alessandro Vicinanza decide di rispondere alla provocazione offrendo dei fazzoletti a ...