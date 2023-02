Uomini e Donne | registrazione 13 febbraio | lite tra Armando e Gianni

Leggi su 2anews

(Di giovedì 16 febbraio 2023), anticipazioni13. Assente il trono classico, focus sullatraIncarnato eSperti. Arrivano le anticipazioni dell’ultimadi, quella del 13. In questaè stato totalmente assente il trono classico, con i tre tronisti che non sono nemmeno scesi in studio. Protagonista, di