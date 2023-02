Uomini e Donne | famosissimo ex tronista in crisi con la fidanzata? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sembrerebbe vivere un momento di fortecon la sua compagna un noto exdi. Stando ad alcuni rumor, Andrea Damante,per la sua romanticissima quanto travagliata storia d’amore con la sua scelta Giulia De Lellis, ed Elisa Visari non si vedrebbero insieme da diverso tempo. Alcuni indizi notati dai fan e pubblicati da Deianira Marzano in una storia Instagram sul suo profilo ufficiale hanno fatto pensare a un momento difficile per la coppia. L'articolo proviene da Isa e Chia.