Uomini e Donne | censura su Riccardo vs Ida e Alessandro | cosa non abbiamo visto in onda

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nel corso della puntata diandata inieri martedì 14 febbraio 2023, giorno di San Valentino,Vicinanza e Ida Platano sono stati ospiti in studio dove hanno incontratoGuarnieri. Tra i tre c’è stata una violenta lite, sono volate parole grosse ma c’è stato anche dell’altro che invece è stato pesantementeto e dunque non è andato in. Vi sveliamo in esclusivaè successo davvero e perché gli autori di, ovviamente con il consenso di Maria De Filippi, hanno ritenuto non opportuno mandare indeterminate scene., caos nel trono over per il trianfolo– Ida – ...