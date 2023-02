Uomini e Donne | anticipazioni puntata 16 Febbraio

Leggi su zon

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nellaodierna di, la neo-tronista Nicole sembra essere interessata ad Andrea Foriglio. Ma non è la sola a notarlo Una nuovaper il trono.andrà in onda, come di consueto, alle 14.45 su Canale 5. Come sempre, oltre a Maria De Filippi, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il dating show, in questa stagione, ospita ben tre tronisti, ovvero Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli. Tre nomi abbastanza altisonanti per lo show. Il trono over di, invece, annovera nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Alessandro Sposito, Gemma Galgani. Cosa ...