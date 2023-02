Trentacinque gli istituti coinvolti delle province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e GrossetoInoltre, non saràconsentita la prima cessione dei crediti d'imposta relativi a specifiche ... Per favorire il rientro dei 'cervelli' in Italia, e quindi per l', si introduce un esonero ...

unica.it - Notizia UniCa

Università, più di 1500 studenti delle superiori ai corsi di orientamento LA NAZIONE

Università, più posti a Medicina per l'anno 2023/24. Il Mur pubblica i decreti provvisori RaiNews

Ca' Foscari ottiene 14 Marie Curie e si conferma tra le università più attrattive d'Europa VeneziaToday