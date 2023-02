United States Chamber

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo aver analizzato l’Eliminationmatch al femminile, parliamo oggi dell’incontro valevole per il titolo degli Stati Uniti. Con Reigns che mantiene strette entrambe le cinture mondiali e il suo match con Zayn in programma, purtroppo dobbiamo accontentarci di un titolo secondario in palio nella. In questi mesi la WWE ha cercato di rendere speciale l’US title, di fatto la cintura più importante di Raw in questo momento. Il fatto che se la siano contesa anche campioni mondiali come Rollins e Lashley va proprio nella direzione di far acquisire rilievo al titolo ora alla vita di Theory, ma per quanto apprezzi l’impegno della federazione per me è difficile considerarla al pari di quelle mondiali. Vediamo però i partecipanti attuali ragionando sulle possibilità di vittoria ed eventuali conseguenze derivanti dall’incontro. Bronson ...