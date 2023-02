Unione Comuni Frignano | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’deideldi Pavullo nelha Bandito un Pubblicoper selezionare 1, in categoria D1. La Figura prescelta sarà assunta con contratto a tempo indeterminato. Se sei une vuoi lavorare in Emilia Romagna, presso un Ente importante della Regione, non restare indifferente a questo Bando. Per proporre la propria Candidatura é necessario aver conseguito titolo di studio accademico in materie sociali o umanistiche, e conoscere le dinamiche dell’Assistenza Pubblica. Fare l’significa entrare in contatto diretto con i cittadini, conoscere le loro realtà talvolta problematiche, ed interagire con comprensione, ...