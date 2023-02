Una vittoria per Chicco Pisani | il toccante Atalanta Vicenza 3-1 del 1997

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il famoso 3-1 dell’contro il Vincenza nel ricordo di Federico: commozione, lacrime e ricordi di una giornata particolare La scomparsa diè stato un vero e proprio colpo al cuore non solo per l’, ma anche per la città di Bergamo: un ragazzo tanto talentuoso quanto genuino tradito per sempre da un destino infame. Tra lacrime e shock si arriva al 16 febbraio: la Dea affronta ilper quello che si preannuncia uno scontro diretto per la UEFA. Nonostante ciò, il clima è di profonda commozione, specialmente sugli spalti. Indelebili gli striscioni “Il cielo sembrerà più piccolo con te che dribbli e corri tra le nuvole” e “Ciaosalutaci le stelle”, con la maglia numero 14 appesa alla rete di ...