Un nuovo complesso parrocchiale a contrada Pezzapiana | l’annuncio dell’Arcidiocesi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiL’Arcidiocesi di Benevento bandirà un concorso per la progettazione di uncostituito da chiesa, locali di ministero pastorale (aule e salone) e casa canonica in, via Liguri Bebiani, per la parrocchia dello Spirito Santo di Benevento. I vertici lo hanno annunciato in una nota in cui invitano una serie di figure specifiche a manifestare interesse circa la partecipazione all’iniziativa. La partecipazione al concorso è riservata a gruppi di lavoro costituiti da: Progettisti (Architetti e Ingegneri edili e civili, in forma individuale o in forma di studio associato, società, raggruppamento temporaneo), un esperto in Liturgia, uno o più artisti. All’interno del gruppo di lavoro ogni componente può concorrere per una sola qualifica ...

L'Arcidiocesi di Benevento cerca progettisti ed esperti per progettare un nuovo complesso parrocchiale in via Liguri Bebiani, a contrada Pezzapiana. Si tratterà dei nuovi edifici della parrocchia ...