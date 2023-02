Un convegno per i “futuri” operatori turistici all’I I S Alberti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di mercoledì 14 febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria G., si è svolto undestinato agli alunni degli indirizzi Turismo e Liceo Sportivo per animatore turistico – sociale e peresperti in turismo sociale, organizzato da Veryclub in collaborazione con le Acli Campania e il Centro Turistico Acli Benevento ed Educational.La proposta è stata sviluppata da Luigi Salvati, delega nazionale per lo sviluppo del turismo sociale del mezzogiorno del Centro Turistico delle Acli e accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Silvia Vinciguerra. L’attività è stata coadiuvata dal Presidente Acli Campania Filiberto Parente e dal Presidente provinciale CTA Benevento Michelino Rapuano. L’obiettivo che si pone Educational è quello di formare, motivare e rendere ...