Un contadino di nome Bill

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È il primo latifondista americano, con i soldi della sua fondazione ammantata di bontà finanzia agricoltura industriale e lobby degli Ogm, intanto punta ad aprire nuovi mercati africani. È Gates, il filantrocapitalista. Ippocrate ha preso solo la seconda parte: fa che la medicina sia il tuo cibo. La spiegazione del perchéGates continui a comprare terra e sia oggi il primo latifondista in America con oltre 120 mila ettari sta in questa formula antica. Da Mister Microsoft a Farmer (il passo è lungo, ma la ragione è sempre la stessa: tenere il mondo in mano. Anzi, cambiarlo. Lo confessò accolto come una star nel 2011 quando all’assemblea dell’Oms, che di fatto è casa e cosa sua (al punto che l’attuale direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus prende ordini da lui, visto che gli versa 7 miliardi e in più come ...