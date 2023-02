“Un argentino nella Napoli di Maradona” | Simone | “E’ fantastico”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Questo è il momento migliore della mia carriera, ma non è il mio limite. Posso ancora migliorare, ho tanta strada da fare. So che se continuo ad allenarmi posso crescere“. Così Giovanni Simeone descrive la sua prima stagione a, vissuta partendo dalla panchina ma confermandosi determinante quando entra. L’attaccanteha parlato a Sky Sport Uk parlando del sogno didi vincere il titolo e della voglia di dare tutto anche in Champions League: “Il gruppo – spiega – è la cosa più importante e per vincere servirà ogni giocatore. Se l’attaccante titolare non segna, il sostituto può farlo. Lo stesso vale per la difesa e il centrocampo. Per ottenere le vittorie, dobbiamo essere presenti in ogni partita, coem dice mio ‘partido a partido’, partita dopo partita. Dobbiamo essere pronti a tutto, ...

"Essere un argentino qui a Napoli è fantastico. Il Napoli è diverso, questo club rappresenta la storia d'Italia e di Diego Armando ...