Un anno dopo | tra l’angoscia e la speranza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La poesia per indagarle entrambe, nel volume di Anna Manna “Questa mattina 24.02.2022” L’AQUILA – Fresca di stampa la silloge di Anna Manna “Questa mattina 24.02.2022”, (Edizioni Tabula fati, Chieti, 2023). Un libro particolare. Un titolo che già dice tutto. Ma la sorpresa è un’altra! Puoi leggerlo dalla prima pagina all’ultima o dall’ultima pagina alla prima. Cambia moltissimo il senso ed il significato del percorso. Anche se il messaggio dell’autrice resta simile. Ma arriva con un linguaggio diverso. Sfoglia il libro appena lo hai tra le mani e ti immergerai immediatamente nella nuvola nera della guerra, neltraballante di quella maledetta mattina di febbraio. Vivrai la tristezza, la delusione, la paura. Vivrai quello che abbiamo sentito sulla pelle tutti noi, attoniti e sgomenti mentre il mondo cambiava e trapanava ogni certezza. E nella tempesta ...

