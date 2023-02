“Ultimo e Marco Mengoni a Sanremo non si sono mai salutati” | l’indiscrezione

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sembra proprio che tranon scorra buon sangue. Due grandi protagonisti della musica italiana che hanno preso parte al Festival diappena concluso:ha vinto con il brano Due vite,si è piazzato al quarto posto. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i due non si sarebbero nemmenodietro le quinte del teatro Ariston. “non ha salutato mezza volta”, sostiene l’opinionista Amedeo Venza. Sarà davvero così? Ma quale sarebbe il motivo di questo comportamento? Di certezze ce nepoche, ma voci di corridoio sostengono si tratti di aspetti legati alla gara. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia confermerebbe: “Si, anche a ...

Quest'ha una pianta quadrangolare e per via di un vecchio cedimento del terreno, risulta ... Il tempio religioso si trova nel sestiere Sane fu costruito tra la fine del XIII secolo e l'...Ha invece sostenutoRubio, senatore della Florida, e successivamente Ted Cruz del Texas, per ... L'sondaggio YouGov/Yahoo mostra che solo il 5% degli elettori di orientamento repubblicano ...

Sanremo 2023, “Ultimo non ha salutato mezza volta Marco Mengoni”: l’indiscrezione… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni e Ultimo a Sanremo non si sono mai salutati: l'indiscrezione dopo il Festival ilmessaggero.it

Sanremo 2023, altri due colleghi ai ferri corti L’indiscrezione su Marco Mengoni e Ultimo DiLei

Marco Mengoni in testa anche dopo la quarta serata, poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia RaiNews

Classifica Sanremo terza serata: Marco Mengoni ancora primo, Ultimo sale al secondo posto ilmattino.it

Sembra proprio che tra Ultimo e Marco Mengoni non scorra buon sangue. Due grandi protagonisti della musica italiana che hanno preso parte al Festival di Sanremo appena concluso: Mengoni ha vinto con i ...Intervista all’attore Adriano Pantaleo, storico bambino prodigio protagonista di “Io speriamo che me la cavo” che ha ideato il ...