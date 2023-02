Ultime Notizie – Usa | detenuto muore di freddo | forse rinchiuso in cella frigorifera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tenuto incompletamente nudo, eanchein una, unè morto diin un carcere dell’Alabama. La terribile vicenda viene riportata oggi dai media americani, dopo che la madre dell’uomo ha presentato denuncia al tribunale federale. Anthony Mitchell, 33 anni, è morto il 26 gennaio dopo 14 giorni di detenzione. Portato in ospedale dalla polizia, aveva una temperatura corporea rettale di 22 gradi. Secondo il referto medico non è chiaro perché la temperatura fosse così bassa, ma la morte è chiaramente dovuta all’ipotermia. Le autorità hanno detto alla famiglia che la temperatura di Mitchell era precipitata improvvisamente durante un esame di routine e per questo era stato portato in ospedale. Ma la madre non ci ha ...