Ultime Notizie – Superbonus | stop acquisto crediti da Regioni e Comuni | cosa cambia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Divieto dideidi imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali. A partire da quelli per il. Era il timore dell’Ance e delle altre associazioni di impresa e il Cdm ha approvato il relativo provvedimento. “Abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali edi procedere a questi sconti – ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico, nonché, soltanto per i futuri progetti presentati da domani, la possibilità di accedere a credito d’imposta lo sconto mentre rimarranno pienamente in vigore tutte le forme di bonus però solo nella forma di detrazione d’imposta”. Il governo è consapevole delle difficoltà per le imprese. Palazzo Chigi, ha puntualizzato il sottosegretario alla presidenza del ...