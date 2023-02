Ultime Notizie – Spazio | strade Anas più sicure con l’aiuto dei satelliti Esa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I dati satellitari in Italia sono ora utilizzati per lazza delle infrastrutture stradali. L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto che l‘sta utilizzando un nuovo servizio di rilevamento dei movimenti del suolo che utilizza i dati satellitari di Copernicus per rilevare e monitorare il terreno instabile, contribuendo a migliorare lazza delle infrastrutture stradali a livello nazionale. La progettazione e la costruzione die auto, spiega l’Esa, è fortemente influenzata da qualsiasi movimento in atto nel terreno e l’Italia è particolarmente soggetta a movimenti imprevisti del suolo, tra cui frane, terremoti e smottamenti. Evitare o attenuare le conseguenze di tali eventi pone sfide significative per la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ...