Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Blanco indagato da procura Imperia per danneggiamento

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladiha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantanteper la possibile fattispecie disul palco del festival di. Lo rende noto l’associazione dei consumatori che, all’indomani dell’esibizione disul palco dell’Ariston, in cui l’artista aveva danneggiato l’allestimento floreale del festival, aveva depositato un formale esposto alla magistratura di. “Speriamo che questa gente impari finalmente l’educazione civica e il rispetto – dice a caldo all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi – che è alla base di qualsiasi professione e di qualsiasi mestiere”. Nell’esposto, l’Associazione chiedeva alla ...

... segnata dalle vicende giudiziarie che tengono banco nellesettimane, quella che sta vivendo la Juventus. La Vecchia Signora è al centro delle principalidi cronaca sportiva, a maggior ...Milan e Inter, le due sponde del Naviglio. In questo Podcast curato dal giornalista sportivo Giulio Mola si raccontano le, le voci e gli umori di rossoneri e nerazzurri alle prese col campionato, con le coppe europee e con le voci di ...

Stupra e frusta la paziente: 4 anni allo psichiatra Stefano Maria Cogliati Dezza Corriere Roma

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca: satelliti Usa e alleati "bersagli legittimi". LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Mosca, satelliti Usa e alleati sono «bersagli legittimi». Domani Putin ... Il Sole 24 ORE

«Meglio del previsto». «È capace». Le lodi a Meloni fanno litigare il Pd Corriere della Sera

«Così l’Ucraina potrà sconfiggere la Russia»: le parole di 4 super-generali Corriere della Sera

Al via a marzo le riprese di The Well, il nuovo horror del frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione, alla sua quinta regia. Nel cast l'americana Lauren LaVera, star dello slasher Terrifier 2, ...Arriva a Napoli l’affascinante viaggio nel mondo di Lucio Dalla, iconico e innovativo cantautore, immortale, prerogativa solo dei grandissimi artisti. Non esiste luogo migliore per ...