Ultime Notizie Roma del 16-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione complete in primo piano anche stanotte Stamattina sono risuonate le sirene di allarme ed su diverse parti del paese Chi è Finn clusa tu lo vieni a del fronte bancomat resto al campo di scontri più cruenti con centinaia di velocità contese strage di soldati russi e di mercenari lanciati all’attacco delle postazioni ucraine stanno perdendo fino al 80% di alcune unità d’assalto ha dichiarato il vice Ministro della Difesa su telegram i palloni spia sono spuntati anche sui cieli di Kiev denunciano le autorità ucraine che non hanno esitato ad abbatterli sono stati lanciati dai russi per rilevare logorare le nostre forze di difesa aerea e detriti verranno analizzati Anna tu punti della Pace Latina si è detta pronta a lavorare con la comunità internazionale ...