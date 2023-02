Ultime Notizie Roma del 16-02-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha un’apertura in prima si combatte una guerra di logoramento tra veloci scontri dure battaglie continui bombardamenti anche questa notte questa mattina sono risuonate le sirene di allarme aereo su diverse parti del paese Chi è più in causa tu non vieni a front and back but festa al campo di scontri più cruenti con centinaia di morti nella città contesa strage di soldati russi e di mercenari lanciati all’attacco delle postazioni ucraine stanno perdendo fino al 80% alcune unità d’assalto ha dichiarato il vice Ministro della Difesa su telegram i palloni spia sono spuntati anche sui cieli di Kiev Denunciare un autorità ucraine che non hanno esitato ad abbatterli sono stati lanciati dai russi per rilevare logorare le nostre forze di difesa aerea e detriti verranno analizzati hanno ...