Ultime Notizie Roma del 16-02-2023 ore 07 | 10

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale e Russia sta su pesanti perdite durante il salto ho continuato la città di Monte nella Plus orientale o ucraino del donec lo fermano le autorità di Kiev città delle medie ucraini il gruppo mercenario privato Wagner e agli altri gruppi militari sostenuti dalla Russia attivi nel Ucraina orientale stanno perdendo fino al 80% di alcune delle loro unità d’assalto ha dichiarato il vice Ministro della Difesa ucraino annamalia sul telegram l’attrice statunitense Rachele ex stare dei film balneari che lei si bevono in bikinibelle prorompente al punto da farlo diventare una leggenda da sexsimbol è morta all’età di 82 anni l’annuncio della scomparsa avvenuta ieri mattina dopo una breve malattia è stata diffusa dal sito di gossip tmz che ha preso la notizia dai familiari Berlusconi è stato assolto ...