Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | a gennaio 2023 respinte 46 250 domande

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Asono statequasi 50miladidi. “Grazie al potenziamento dei controlli, solo nel mese disono state46.250, revocate 7.986 prestazioni e poste in decadenza 14.769 pratiche”, ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone rispondendo a una interrogazione sui controlli suldial Question time al Senato. “Stiamo rafforzando la capacità di programmazione delle attività di controllo, puntando a obiettivi annuali e prevedendo una maggiore collaborazione con le realtà territoriali e le parti sociali, – ha aggiunto Calderone – incrementando la possibilità di sottoscrizione di ulteriori ...

Sono giorni di bassa marea straordinaria nel golfo di Napoli e non solo. Alla Gaiola , l'insolito fenomeno è stato attentamente studiato dai volontari del Centro Studi Interdisciplinari Csi Gaiola ...ARTICOLO PRECEDENTE Radio Italia Live torna a Palermo: scopri la data ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, nel centro storico va in scena il SettecentoOroscopo del Giorno Oroscopo Paolo Fox ...

Governo, Meloni non sarà a Monaco per la conferenza sulla sicurezza. Salta anche incontro con Metsola Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca: satelliti Usa e alleati "bersagli legittimi". LIVE Sky Tg24

Agrigento, chiuse le indagini sulla morte della 17enne Alice Schembri: «Suicida dopo la violenza di gruppo,... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Mosca, satelliti Usa e alleati sono «bersagli legittimi». Domani Putin ... Il Sole 24 ORE

Siria, allarme per tentato rapimento della piccola Aya, la bambina partorita sotto le macerie Corriere della Sera

Un alto funzionario della difesa russa nella guerra contro l'Ucraina è stato trovato morto mercoledì dopo essere caduto da una finestra del 16° piano di un ...Fernando Alonso è in forma smagliante. Lo spagnolo ha ritrovato in Aston Martin tutto il suo spirito polemico, pungente, caustico. Da quando ha messo piede a Silverstone Alonso non fa altro che esalta ...