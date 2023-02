Ultime Notizie – Qatargate | “Marc Tarabella chiede ricusazione del giudice”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’avvocato difensore dell’eurodeputato belga, Maxim Toeller, ha chiesto di ricusare ilistruttore Michel Claise per “legittimo sospetto”. Lo riporta Le Soir. Secondo il legale, Claise avrebbe violato “chiaramente” il principio della presunzione di innocenza del suo assistito, anche nello stesso mandato d’arresto. Intanto al Palais de Justice di Bruxelles stanno arrivando gli avvocati per le camere di consiglio che riguardano Eva Kaili,e Pier Antonio Panzeri, tutti e tre in carcere nell’ambito dell’inchiesta per presunti fatti di corruzione mirati a influenzare i processi decisionali delle istituzioni Ue. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione