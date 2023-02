Ultime Notizie – “Privacy a rischio” | fari Ue su Amazon per acquisizione aspirapolvere robot

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il gigante del commercio elettronico ha comprato la società i, produttore di Roomba, per 1,7 miliardi di dollari L’Unione Europea è pronta a indagare sull’acquisto della società i, produttore dell’aspiratore Roomba, da parte diper 1,7 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times, spiegando che i regolatori dell’UE hanno inviato al gigante dell’e-commerce una serie di domande dettagliate sulla transazione, una mossa che indica come a Bruxelles si stiano preparando per un’indagine formale. In particolare, secondo le fonti citate dal Ft, gli investigatori della Commissione europea, nutrirebbero preoccupazioni sullariguardo al funzionamento di Roomba, l’autonomo di i, capace di scattare foto mentre si muove all’interno di una casa. ...

LEDopo il boom di ascolti registrato su Rai Play, Mare Fuori 3 ha ottenuto un grande riscontro anche in televisione non attestandosi, tuttavia, come programma più visto della serata. Un risultato dovuto ...

«Meglio del previsto». «È capace». Le lodi a Meloni fanno litigare il Pd Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca: satelliti Usa e alleati "bersagli legittimi". LIVE Sky Tg24

Tribunale di Roma, arrestata 27enne avvocato, ex collaboratrice dell'assessora Lucarelli: aveva una «talpa» per ottenere documenti coperti da segreto Corriere Roma

Ucraina ultime notizie. Nord Stream: Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu Il Sole 24 ORE

La lettera degli anarchici per Cospito e le minacce al manager: «Lo colpiremo a morte davanti alla sua... Corriere della Sera

L'ultima volta a Milano si era esibito il 4 novembre 2021. Avrebbe dovuto dirigere la Staatskapelle di Berlino che per qualche positivo al Covid in orchestra non poté suonare. Così per salvare il ...A livello globale, negli ultimi 28 giorni (dal 16 gennaio al 12 febbraio 2023) sono stati segnalati oltre 6,7 milioni di nuovi casi Covid e oltre 64mila decessi, con una diminuzione rispettivamente ...