Ultime Notizie – Playoff Conference League | Braga-Fiorentina 0-4

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lasupera brillantemente la trasferta in Portogallo a casa delnel primodella, 0-4 il risultato finale con doppiette di Juric e Cabral. Nel primo tempo occasioni a raffica per la formazione di Italiano, con Jovic al 3?, Mandragora al 18? e ancora Jovic al 25?. La partita viene sbloccata a primo tempo quasi finito sempre da un colpo di testa di Jovic dal limite dell'area piccola che stavolta finisce in rete. Nel secondo tempo ilresta in dieci per l'espulsione di Tormena per un fallaccio su Jovic. Al 61? un assist di Saponara favorisce la doppietta di Jovic. Al 79? Cabral firma la terza rete della. Il poker finale arriva ancora da Cabral nel primo minuto di recupero.