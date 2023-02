Ultime Notizie – Napoli | a 84 anni si laurea per la seconda volta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dottoressa in Giurisprudenza a 84. Maria Edda Cavuoto, classe 1938, conseguirà laall’Università degli studi di‘Federico II’ discutendo una tesi in Diritto ecclesiastico, intitolata ‘La libertà di coscienza’. La seduta disi terrà il 21 febbraio alle 16 nell’Aula A1 della sede di Via Marina 33. La Commissione sarà presieduta dalla tutor di Maria Edda Cavuoto, Maria d’Arienzo, ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano. Nel lavoro di tesi, affrontato “con entusiasmo, vivacità e impegno”, sottolinea la relatrice, landa ha esaminato il concetto di “coscienza” nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuroscienze, con specifico riguardo alla libertà ...