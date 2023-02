Ultime Notizie – Milleproroghe 2023 | da smart working a mutui | le novità in arrivo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dai balneari alloalla sanità: con oltre 350 nuove scadenze, il dl– approvato ieri dal Senato – si avvia a ricevere il voto di fiducia della Camera entro il 27 febbraio. Pena la decadenza del provvedimento. Queste alcune delle principaliin. STRALCIO MINI-CARTELLE. Viene prorogato al 31 marzo il termine ultimo per decidere se aderire o meno allo stralcio delle mini-cartelle 200-2015 di importo fino a mille euro. CASHBACK. Le norme estendono al 31 lugliola scadenza per comunicare Iban e dati finanziari corretti o promuovere controversie per i 43mila cittadini interessati dai rimborsi mediate PagoPa del premio per la partecipazione al concorso cashback introdotto dal governo Conte per contrastare l’evasione ...