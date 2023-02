Ultime Notizie – Migranti | ripescato cadavere in decomposizione al largo di Lampedusa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Unè statoaldi. Il corpo in avanzato stato die senza testa è stato trovato nei pressi dell’isolotto di Lampione dagli uomini della Guardia di finanza. Potrebbe essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nelle acque antistanti la più grande delle Pelagie, dove intanto sono ripresi nelleore a ritmo serrato gli sbarchi. Oltre mille iapprodati in poco più di 24 ore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione