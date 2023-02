Ultime Notizie – Meteo | arrivano le nubi e torna anche la pioggia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alta pressione in Inverno non significa sempre cielo sereno e assenza di piogge. Nei prossimi giorni l’alta pressione ‘schiaccerà’ infatti l’umidità verso il basso e formerà addensamenti a tratticompatti. Lebasse e le nebbie diventeranno protagoniste soprattutto al Nord e lungo il fianco occidentale italiano: nel weekend sonopreviste deboli piogge tra Liguria ed Alta Toscana. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma infatti che la pressione salirà nei prossimi giorni fino a 1032 hPa (o millibar), ma ciò nonostante avremo un aumento della nuvolosità in Pianura Padana, lungo il settore ligure e quello tirrenico: queste nuvole, perlopiù basse o molto basse, saranno causate dalla compressione data dal campo anticiclonico e dall’arrivo di correnti più umide dal ...

Secondo leindiscrezioni pubblicate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe rinviato nuovamente il debutto del suo visore per la realtà aumentata e virtuale ed ora il reveal sarebbe previsto per Giugno ...Totti e Noemi: il gesto via social Da mesi la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti e, nelleore, l'ex calciatore ha fatto un gesto via social indirizzato contro la ...

Diana Bracco: «Avrei voluto fare il medico ma papà mi scelse sua erede. Ho conosciuto mio marito in treno» Corriere della Sera

Napoli, niente turni di notte. E la metrò chiude per i collaudi dei nuovi convogli Corriere della Sera

Roberta Metsola: «Berlusconi Non condivido le parole su Zelensky. Qatargate, ora la sfida è ricostruire la... Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme aereo nella notte, colpita Leopoli. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Nord Stream: Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu Il Sole 24 ORE

ADVA (FSE: ADV) today announced that Shibuya is deploying its open optical technology to deliver secure managed services to leading banks across the Nordics and Baltics. The new network features ...Saccoccia (ASI): per forza di cose bisogna condividere le risorseFirenze, 15 feb. (askanews) - Il motto dell'Aeronautica militare è "Virtute Siderum Tenus", con valore fino alle stelle e ...