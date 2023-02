Ultime Notizie – Inchiesta ‘talpa’ in Procura | avvocata arrestata | “Uno in ufficio intercettazioni mi fa tanti favori”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Era un vero e proprio ‘protocollo criminale’ quello organizzato a Roma dall’avvocato praticante Camilla Marianera e il suo compagno Jacopo De Vivo, entrambi ora in carcere, che veniva messo a disposizione di “clienti conoscenti” che decidevano di affidarsi alla cosiddetta ‘modalità alternativa’, come la chiamavano i due arrestati. Nell’ordinanza è la stessa donna a spiegare di avere la compiacenza di un funzionario: “Diciamo che conosciamo una persona che…sta innell’dove sbobbinano lee tutto…a me fa, tipo che se gli metto il nome con la data di nascita lui…”. La, ancora non identificata “periodicamente eseguiva controlli trimestrali sull’eventuale esistenza di indagini” a carico del compagno della donna e di un familiare. Il ...