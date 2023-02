Ultime Notizie – Chi è Angelo Zen | l’imprenditore italiano morto per il terremoto in Turchia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Zen, sessant’anni, di Martellago (Venezia), èindurante ildella settimana scorsa. Le speranze di ritrovarlo erano ormai ridotte, visto il tempo passato da quando era stato inserito nell’elenco dei dispersi. Originario di Saronno, era un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria. Stava lavorando a Kahramanmara?, nel sud est della, una delle città più colpite dal sisma. Titolare di una ditta individuale per la manutenzione di macchine industriali per il settore orafo. Lascia la moglie, Patrizia Costarella, e i figli Mirko e Leonardo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione