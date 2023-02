Ultime Notizie – Bce | nuovo aumento tassi a marzo di altri 50 punti base

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad aumentare idi interesse “in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Banca centrale europea. “Alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, il Consiglio direttivo intende innalzare idi interesse di50nella prossima riunione di politica monetaria, a, per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria” prosegue il documento. “Il mantenimento deidi interesse su livelli restrittivi ponendo un freno alla domanda farà diminuire nel corso del tempo ...

Articoli più letti La riscoperta del clitoride è una delle buonedell'anno di Anna Lisa ... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Wired Next Fest compie 10 ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all'...

Sgarbi record, ora ha più di 10 incarichi: «La mia agenda Un disastro, ho bucato un evento con Mattarella» Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme aereo nella notte, colpita Leopoli. LIVE Sky Tg24

«Meglio del previsto». «È capace». Le lodi a Meloni fanno litigare il Pd Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Nord Stream: Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu Il Sole 24 ORE

Grillo torna sul palco: processo politico sui miei figli, sono sicuro di come andrà Corriere della Sera

Tra Chiara Ferragni e Fedez c'è aria di crisi. Dopo il bacio con Rosa Chemical e l'apparente litigio sul palco dell'Ariston con la moglie, Fedez si è ...Nel corso delle ultime ore è uscita l'indiscrezione di un ulteriore progetto alternativo per il nuovo stadio di San Siro. Non si tratterebbe più della zona dell'attuale impianto ma di quella del ...