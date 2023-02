Ultime Notizie – Arezzo | donna muore colpita da legionella

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Unaè mortada. “La paziente era ospitata in una struttura sanitaria convenzionata del territorio aretino, dove era degente. Il ricovero all’ospedale San Donato di, dove è deceduta, è avvenuto già con l’infezione dain atto” precisa la Asl in una nota. Sulla vicenda il sindaco Alessandro Ghinelli ha dichiarato: “Ho inviato una lettera al direttore generale dell’Asl Toscana sud est con richiesta di chiarimenti rispetto agli episodi di contaminazione dache si sono verificati in due strutture sanitarie private del territorio e rispetto ai quali non ho mai ricevuto informazioni complete. Le ordinanze, emesse tempestivamente fino ad oggi, sono state in risposta alle comunicazioni inviate dall’Asl che risulterebbero, però, alla luce ...

