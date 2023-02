Ultime Notizie – Antonio Conte | nuovo stop dopo operazione | farà convalescenza in Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023)lascerà nuovamente l’incarico di allenatore della prima squadra del Tottenham Hotspurun normale controllo postin. L’allenatore degli Spurs era in panchina quando c’è stata la sconfitta per 4-1 in Premier League dello scorso fine settimana a Leicester ed è stato nuovamente presente nella sconfitta per 1-0 contro il Milan in Champions League martedì, ma da allora è rimasto in. Due settimane faha subito un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea e successivamente ha saltato la vittoria per 1-0 sul Manchester City il 5 febbraio. “un normale controllo post-operatorio inieri (mercoledì),rimarrà a casa della sua ...