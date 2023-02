Ultime Notizie – Altroconsumo | nella stagione fredda occhio a calze da neve e pneumatici invernali

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In queste settimane in cui molti italiani stanno concedendosi qualche giorno in montagna è necessario, però, osservare le norme di sicurezza degli, che da qualche mese hanno subito degli aggiornamenti. Lo ricordasegnalando la novità dello scorso novembre, quando una circolare del Viminale ha finalmente riconosciuto anche in Italia ledacome “dispositivo supplementare di aderenza” e ha predisposto un decreto ministeriale che recepisce la norma UNI EN 16662-1:2020 come standard di riferimento. Questa normativa indica che la calza sia installata in modo tale che non si sfili durante l’utilizzo, che debba aumentare di aderenza (in salita, frenata e in curva) e che debba avere un ingombro addizionale sullo pneumatico piuttosto contenuto. Inoltre, la confezione delle ...