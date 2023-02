Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Crescono iinsu. Gli ospiti che hanno scelto di visitare l’Italia – tra le prime 10 destinazioni di tendenza a livello globale – per conto proprio nel 2022 sono aumentati del 65% rispetto al 2021. In crescita di un terzo nello stesso periodo sia iinal femminile, 1 sia i ‘solo traveller’ italiani. Sono alcuni dati diffusi dall’azienda di, che ha introdotto oggi una nuova funzione di sicurezza pensata proprio per questo tipo di utenti. Nel primo e terzo trimestre del 2022, quasi un quarto degli italiani ha scelto diare in. Tra questi, sono stati particolarmente apprezzati i soggiorni a lungo termine, intrapresi da più della metà degli ospiti. Le 10 destinazioni nazionali più ...