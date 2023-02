(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una telefonata per comprendere cosa intenda fare il condominio di piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli per la rimozione delche raffigura il babyrapinatore Ugo. Dopo la sentenza...

Una telefonata per comprendere cosa intenda fare il condominio di piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli per la rimozione del murale che raffigura il babyrapinatore. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittime le posizioni del Comune di Napoli sulla vicenda della gigantografia di, Palazzo San Giacomo punta ora ad ...È un libro utile a comprendere le ragioni del conflitto- ucraino, una testimonianza diretta dalla città in cui vive da 6 anni.Poletti vive ad Odessa dal 2017, lì ha fondato e dirige il ...

Ugo Russo, l'ultimatum del Comune: «Cancellate subito il murale» ilmattino.it

Omicidio Ugo Russo, al via il processo al carabiniere. Il papà: “Andava arrestato invece è stato in... Il Riformista

Processo omicidio Ugo Russo, sit-in del comitato davanti al tribunale Corriere della Sera

Lenzuola per chiedere “verità” per Ugo Russo | Roma ROMA on line

Ugo Russo, il Comune di Napoli: 'Presto via il murale' Virgilio

Il comune di Napoli attraverso una telefonata del il direttore generale del Comune d Pasquale Granata, fatta in presenza dell'assessore alla Sicurezza, l'ex ...Una telefonata per comprendere cosa intenda fare il condominio di piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli per la rimozione del murale che raffigura il babyrapinatore Ugo Russo. Dopo la ...