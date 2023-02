Ufficiale – Paulo Sousa ritorna in Serie A | è il nuovo tecnico della Salernitana

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con l’ultima sconfitta rimediata lunedì contro il Verona, la Salernitana si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione. La società ha quindi deciso di esonerare per la seconda volta Davide Nicola, protagonista dell’ultima salvezza conquistata a sorpresa alla fine della scorsa stagione. Già il mese scorso, dopo il pesante 8-2 subito a Bergamo contro l’Atalanta, ilera stato esonerato per poi tornare al suo posto solo qualche giorno dopo. Salernitana Sosa Nicola Stavolta però la società sembra decisa a voltare pagina e puntare su un altra figura importante già ben nota nel nostro campionato. Si tratta diSosa, annunciato nella giornata di oggi comeallenatore della squadra granata. Toccherà a lui cercare di risollevare le sorti della Salernitana e tentare di centrare l’obiettivo salvezza. Il ...

...per la seconda voltaSousa è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana. Davide Nicola, infatti, è stato esonerato per la seconda volta in questa stagione. Ecco il comunicato1 La Salernitana comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore Davide Nicola e di aver raggiunto l'accordo conSousa , affidandogli la guida tecnica della prima squadra.

(ANSA) - SALERNO, 15 FEB - È arrivata soltanto alle 22.30 l'ufficialità di Paulo Sousa come nuovo allenatore della Salernitana. Il club campano, con una breve nota, ha comunicato ...Subito dopo, il club ha annunciato Paulo Sousa come nuovo allenatore: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della ...